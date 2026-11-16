У США ракета зазнала аварії після запуску: знищено 40 супутників конкурента Starlink

Amazon / © Associated Press

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У неділю, 15 листопада, у США зазнала аварії ракета-носій Vulcan компанії United Launch Alliance (ULA), яка є спільним підприємством Boeing і Lockheed Martin. Ракета мала вивести на орбіту 40 супутників широкосмугового інтернету Amazon Leo.

Про це повідомляє Reuters.

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Ракета стартувала зі стартового комплексу №41 на космодромі на мисі Канаверал у штаті Флорида. Приблизно за десять хвилин після запуску сталася несправність, унаслідок якої місія завершилася невдачею.

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Усі 40 супутників, які перебували на борту ракети, було втрачено.

Це перший невдалий запуск за два десятиліття існування компанії United Launch Alliance.

Що відомо про причини аварії ракети Vulcan

У компанії підтвердили, що під час польоту ракети виникла аномалія, через яку вона не змогла доставити супутники Amazon на орбіту.

Причини аварії наразі невідомі. У United Launch Alliance зазначили, що фахівці ще не встигли проаналізувати достатньо даних, щоб встановити обставини інциденту.

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До розслідування також долучиться компанія Blue Origin, яка постачає двигуни BE-4 для ракети Vulcan.

Це був п'ятий політ Vulcan від моменту її дебюту 2024 року та перший запуск за дев'ять місяців.

За оцінкою Reuters, аварія може призвести до тривалого розслідування та призупинення польотів Vulcan на кілька місяців.

Що означає аварія для конкурента Starlink

Невдалий запуск став серйозним ударом по планах Amazon щодо розгортання власної мережі супутникового інтернету Leo, яка має конкурувати зі Starlink компанії SpaceX Ілона Маска.

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До аварії Amazon вивела на орбіту 398 супутників із 3236, необхідних, за оцінкою компанії, для забезпечення глобального покриття.

Amazon розраховувала розпочати надання перших послуг супутникового інтернету вже 2026 року.

Однак втрата 40 супутників і можливе призупинення запусків Vulcan можуть сповільнити реалізацію цих планів.

Нагадаємо, що раніше Кіт Келлог прокоментував повідомлення про сповільнення Starlink на фронті. Він не виключив приватну ініціативу Ілона Маска та пояснив роль уряду США.

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