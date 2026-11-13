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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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У США раптово призупинили всі вильоти з аеропортів: що відомо

У США повністю зупинили вильоти з усіх аеропортів країни.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Аеропорт США

Аеропорт США / © Associated Press

У США запровадили масштабні обмеження на авіаперельоти по всій країні.

Про це повідомило Управління цивільної авіації США (FAA).

За даними відомства, воно видало наказ про призупинення всіх вильотів з усіх аеропортів США. Причиною такого рішення назвали надзвичайні обставини та питання безпеки.

Наразі обмеження діятиме до подальшого повідомлення відомства. Інших деталей щодо причин такого кроку чи орієнтовного часу відновлення авіасполучення в FAA поки що не уточнюють.

Нагадаємо, під час посадки в аеропорту імені Шопена у Польщі пілот літака раптово ввімкнув двигуни на повну потужність і знову злетів угору.

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