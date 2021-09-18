У США рекомендували третій укол вакциною Pfizer для осіб старше 65 років: деталі

У США рекомендували третій укол вакциною Pfizer для осіб старше 65 років: деталі

Проте експерти відомства проголосували проти третього уколу вакциною Pfizer для молоді.

Експерти управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США порекомендували третій укол вакциною Pfizer від COVID-19 для осіб 65 років і старше, а також для тих, хто знаходиться в групі високого ризику.

Про це пише Axios.

Але експерти відомства проголосували проти третього уколу вакциною Pfizer для молоді.

Орган прийме остаточне рішення пізніше, але результати голосування фахівців можуть вплинути на план адміністрації президента США Джо Байдена щодо прискорення вакцинації.

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Американський лідер в своєму недавньому телезверненні до нації повідомив, що підписав розпорядження, яке вимагає, щоб всі державні службовці були вакциновані проти COVID-19. Це ж вимога може бути застосовано до співробітників компаній-підрядників федерального уряду.

Нагадаємо:

Всесвітня організація охорони здоров'я закликала країни відмовитися від ревакцинації від COVID-19 до 2022 року через брак вакцин у всьому світі.

до 2022 року через брак вакцин у всьому світі. Також ВООЗ засудила багаті країни за накопичення вакцин від COVID-19, заявивши, що такі дії "подовжують пандемії".

за накопичення вакцин від COVID-19, заявивши, що такі дії "подовжують пандемії". Тим часом США, які закликають робити третє COVID-щеплення через вісім місяців після вакцинації, виступають проти призову до мораторію, вказуючи, що президент Джо Байден "зобов'язаний зробити все, що в наших силах, щоб захистити людей в Сполучених Штатах".

через вісім місяців після вакцинації, виступають проти призову до мораторію, вказуючи, що президент Джо Байден "зобов'язаний зробити все, що в наших силах, щоб захистити людей в Сполучених Штатах". Своєю чергою Агентство Європейського Союзу з інфекційних захворювань випустило заяву, в якій підкреслило, що поки немає гострої потреби в щепленні третьою дозою від коронавірусу.

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