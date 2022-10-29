У США республіканці виступають проти ідеї демократів фінансувати Україну коштом арештованих активів РФ - WP

У Сполучених Штатах Америки демократична партія пропонує фінансувати Україну коштом арештованих активів агресорки Російської Федерації. Втім група республіканців у Палаті представників та Сенаті виступає проти.

Про це повідомляє The Washington Post.

Представник демократів, імені якого не називає видання, називає недобросовісним такі дії республіканців.

"Це недобросовісно, що республіканці в Сенаті перешкоджають важливому положенню, яке дозволить Міністерству юстиції передавати конфісковані російські активи для допомоги Україні та її зусиллям проти жорстокої війни Росії. Це положення було ухвалене о як частина NDAA Палати представників і не повинно зазнавати нападів з боку правих або бути виключеним з остаточного законопроекту", - обурився він.

Демократи пропонують, щоб за допомогою Закону про дозвіл на національну оборону, Міністерству юстиції дозволялося передавати яхти та інші активи на мільйони доларів від російських олігархів.

Своєю чергою, WP пише, що республіканці виступили проти положення у звіті конференції Закону про національну оборону. Мовляв, це положення ніби-то не було повністю перевірено відповідними комітетами.

Демократи вважають, що вилучення цього положення з пакета вартістю майже 840 мільярдів доларів підриває здатність адміністрації президента Джо Байдена надавати допомогу економіці України, яка "вливає ресурси в восьмимісячний конфлікт".

До слова, суперечка виникає на тлі питань щодо майбутньої підтримки республіканцями військових зусиль України. Республіканці на чолі з лідером меншості в Сенаті Мітчем Макконнеллом із Кентуккі пообіцяли продовжувати схвалювати мільярди доларів США на безпеку та бюджетну допомогу Україні. Натомість лідер меншості в Палаті представників Кевін Маккарті з Республіки Каліфорнія закликав припинити написання "чистого чеку" на війну.

Як повідомлялося, Міноборони США оголосило 28 жовтня про виділення нового пакета військової допомоги для України на суму 275 млн дол. Так, до нового пакета військової допомоги увійшли додаткові боєприпаси для систем HIMARS, броньовані автомобілі HMMWV, антена супутникового зв'язку (йдеться не про Starlink) та інше.

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