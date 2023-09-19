У США росіянин займався закупівлею для РФ товарів подвійного призначення: його арештували

Росіянин закуповував товари, які надалі використовувались у військовій сфері.

У Сполучених Штатах було арештовано 51-річного громадянина Росії Максима Марченка, якого звинувачують у змові з метою шахрайства та злочинах повʼязаних з контрабандою та відмиванням коштів.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства юстиції США.

У повідомленні вказується, що росіянин використовував мережу підставних компаній у якості частини контрабандної мережі, яка використовувалась для незаконної доставки у Росі. Американських технологій подвійного призначенні з військовим застосуванням.

У Мінʼюсті США заявили, що громадянин РФ брав участь у незаконних закупівлях мікроелектроніки військового класу, яка постачалась до Росії.

У відділі національної безпеки Мін'юсту заявили, що арешт росіянина ще раз підкріплює зобов’язання США протистояти російській агресії в Україні, а також запобігати незаконному експорту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російська армія на фронті взимку зіткнеться із проблемою постачання своїм військам усім необхідним.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія купує та ввозить через Казахстан безпілотники і мікросхеми для ракет.

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