У США розбився гідролітак: одна людина загинула, дев'ятеро зникли безвісти

Одна людина загинула, ще дев’ять вважаються зниклими безвісти, зокрема й дитина, внаслідок аварії гідролітака над затокою Мутіні у штаті Вашингтон, США.

Причини аварії з’ясовуються.

Про це повідомляє AP.

Повідомляється, що літак летів із Фрайдей-Гарбора - південного передмістя Сіетла. Повідомлення про аварію надійшло о 15:11 за місцевим часом. Берегова охорона повідомила, що станом на 21:00 було знайдено тіло одного загиблого, а дев'ятеро людей все ще вважаються зниклими безвісти.

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До пошукової операції було залучено чотири кораблі берегової охорони, рятувальний гелікоптер і літак, а також найближчі рятувальні та правоохоронні служби.

Національна рада США з безпеки на транспорті заявила, що це був одномоторний гвинтовий гідролітак de Havilland DHC-3 Otter.

Нагадаємо, біля берегів Латвії у неділю, 4 вересня, розбився приватний літак.

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