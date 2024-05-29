У США розбився новий винищувач F-35 (фото)

Літак прямував на базу ВПС Едвардс у Каліфорнії, коли зазнав катастрофи після дозаправки.

Винищувач F-35 розбився над аеродромом в Альбукерке у США 28 травня. Пілоту вдалося катапультуватися.

Про це повідомляє ABC News.

Як розповіли після катастрофи F-35 представники аеропорту та пожежно-рятувальної служби Альбукерке, єдина людина на борту, пілот, був при тямі. Він був доправлений до лікарні Університету Нью-Мексико з серйозними травмами.

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Згідно з пресрелізом авіабази Кертленд, станом на вечір 28 травня стан пілота був стабільним.

Ще двох цивільних оглянули на місці події, жодна особа не була транспортована, повідомили представники пожежної служби.

За інформацією видання, літак, який розбився, був новим F-35. У момент катастрофи пілот Агентства управління оборонними контрактами керував літаком, який транспортували з заводу Lockheed Martin для передавання на службу.

У Lockheed Martin повідомили, що F-35B прямував з Форт-Ворт (штат Техас) на базу ВПС Едвардс у Каліфорнії, коли зазнав катастрофи після дозаправки на базі ВПС Кертленд у Нью-Мексико.

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Винищувач F-35 розбився у США 28 травня 2024 року / Фото: ABCNews

"Пілот благополучно катапультувався. Безпека є нашим пріоритетом, і ми будемо дотримуватися відповідного протоколу розслідування", – заявили в Lockheed Martin.

Пожежу на місці ліквідували, додали чиновники.

"Польоти відновлено, але уточнюйте статус рейсу у вашій авіакомпанії", – повідомили представники аеропорту.

До слова, 26 травня в російському Ростові-на-Дону корабель врізався у проліт залізничного мосту через відмову кермового управління.

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