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У США розбився пасажирський літак: тих, хто вижив, не знайшли

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У США розбився пасажирський літак: тих, хто вижив, не знайшли

скриншот з відео

Кількість жерт поки не розголошують, але зазначається, що вцілілих в авіакатастрофі не було.

В американському місті Ель-Кахон, що в Каліфорнії, розбився невеликий літак марки Learjet.

Про це інформує Daily Mail.

 Кадри падіння потрапили на камеру відеоспостереження.

Поки невідомо, скільки людей було на борту літака, який вміщує до восьми пасажирів і двох пілотів. Проте пожежники, що прибули на місце інциденту, не знайшли тих, хто вижив.

"Від літака залишилося дуже мало. Ми не змогли знайти жодного вцілілого", — сказав начальник пожежної охорони.

З місцевих мешканців, які проживали поруч місця падіння, ніхто не постраждав. Був пошкоджений один будинок та автомобіль, близько 2500 людей залишилися без світла через обірвану лінію електропередач.

Імовірною причиною аварії стали погодні умови, зокрема погана видимість.

Нагадаємо, що в Індії під час тренувального польоту розбився винищувач ВПС, пілот загинув.

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