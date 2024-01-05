У США розбився стратегічний бомбардувальник: на борті було 4 члени екіпажу

Інцидент трапився за поганої погоди.
У США, 4 січня, на авіабазі "Елсворт" розбився надзвуковий стратегічний бомбардувальник B-1B Lancer.
Про це пише Ellsworth Air Force Base.
Зазначається, що на борту літака на момент аварії перебувало 4 члени екіпажу. У той час літак виконував навчально-тренувальну місію та намагавс приземлитися на установку.
"Усі чотири члени екіпажу, які перебували на борту, вдало катапультувалися і залишилися живі", - мовиться у дописі авіабази.
Розслідуванням авіакатастрофи займатиметься офіцерська комісія.
Також журналісти Associated Press наголосили, що інцидент трапився за поганих погодних умов.
"Тоді в Південній Дакоті була мінусова температура й густий туман, що обмежував видимість для пілотів", - вказано у повідомленні.
Раніше ми писали, що в Мадриді 1 грудня розбився вертоліт. Він упав просто на жваву трасу, де зіткнувся з автомобілем.
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