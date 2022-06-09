У США розбився військовий літак: інформацію про ядерні матеріали на його борту спростували

Під час авіакатастрофи американского конвертоплана MV-22B Osprey, який займався перевозкою боєприпасів, загинуло п’ятеро людей.

У середу, 8 червня, на півдні Каліфорнії розбився військовий літак MV-22B Osprey, який перебував у складі 3-го авіакрила морської піхоти США. Одразу після авіакатастрофи у ЗМІ з'явилася інформація, що на борту цього конвертоплана (літального апарата, який поєднує функції літака та гелікоптера) були боєприпаси із ядерними матеріалами.

Цю інформацію спростували у заяві військового командування цього підрозділу морської піхоти США на офіційній Facebook-сторінці.

Військові підтвердили, що MV-22B Osprey потрапив в авіакатастрофу поблизу міста Гламіс в пустелі Колорадо.

"Військові та цивільні служби швидкого реагування перебувають на місці. Всупереч чуткам у соцмережах, на борту літака не було ядерного матеріалу", - йдеться у повідомленні.

Загибель чотирьох військових, які були на борту літака, уже підтвердили. Рятувальники шукають тіло п’ятого пасажира, який, очевидно, також не вижив.

Раніше на офіційній сторінці Marine Corps Air Station Yuma опублікували фото одного із конвертопланів, якими перевозили боєрипаси на базу морської піхоти під час військових навчань.

Нагадаємо, раніше у російському Забайкаллі розбився гелікоптер Мі-8, на борту якого перебувало 15 людей.

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