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У США розбився стратегічний бомбардувальник B-52, здатний нести ядерну зброю: що відомо
У штаті Каліфорнія зазнав аварії американський стратегічний бомбардувальник B-52 Stratofortress — один із ключових літаків ВПС США, здатний нести як звичайне, так і ядерне озброєння.
У США сталася аварія стратегічного бомбардувальника Boeing B-52 Stratofortress, який є одним із головних носіїв ядерної зброї американських військово-повітряних сил.
Про це пише ВВС.
Інцидент стався 15 червня на базі Edwards Air Force Base у штаті Каліфорнія. За інформацією американських військових, літак розбився невдовзі після зльоту приблизно о 11:20 за місцевим часом.
На місце негайно прибули екстрені служби. Наразі офіційної інформації про кількість членів екіпажу, їхній стан або можливих загиблих поки не оприлюднили.
Після аварії військова база тимчасово закрила аеродром, а всі літаки, які прямували туди, перенаправили на інші об’єкти. Також було призупинено доступ цивільних відвідувачів.
B-52 Stratofortress — це дальній стратегічний бомбардувальник, який перебуває на озброєнні США з 1955 року. Літак може виконувати як звичайні бойові місії, так і нести ядерне озброєння, залишаючись важливою частиною американського військового стримування.
Причини катастрофи наразі з’ясовують. Це перша аварія літака B-52 за останнє десятиліття.
Нагадаємо, що в Росії розбився стратегічний літак-бомбардувальник Ту-22М3