ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
97
Час на прочитання
1 хв

У США розбився стратегічний бомбардувальник B-52, здатний нести ядерну зброю: що відомо

У штаті Каліфорнія зазнав аварії американський стратегічний бомбардувальник B-52 Stratofortress — один із ключових літаків ВПС США, здатний нести як звичайне, так і ядерне озброєння.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Коментарі
B-52

B-52 / © Вікіпедія

У США сталася аварія стратегічного бомбардувальника Boeing B-52 Stratofortress, який є одним із головних носіїв ядерної зброї американських військово-повітряних сил.

Про це пише ВВС.

Інцидент стався 15 червня на базі Edwards Air Force Base у штаті Каліфорнія. За інформацією американських військових, літак розбився невдовзі після зльоту приблизно о 11:20 за місцевим часом.

На місце негайно прибули екстрені служби. Наразі офіційної інформації про кількість членів екіпажу, їхній стан або можливих загиблих поки не оприлюднили.

Після аварії військова база тимчасово закрила аеродром, а всі літаки, які прямували туди, перенаправили на інші об’єкти. Також було призупинено доступ цивільних відвідувачів.

B-52 Stratofortress — це дальній стратегічний бомбардувальник, який перебуває на озброєнні США з 1955 року. Літак може виконувати як звичайні бойові місії, так і нести ядерне озброєння, залишаючись важливою частиною американського військового стримування.

Причини катастрофи наразі з’ясовують. Це перша аварія літака B-52 за останнє десятиліття.

Нагадаємо, що в Росії розбився стратегічний літак-бомбардувальник Ту-22М3

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
97
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie