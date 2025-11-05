У США розбився вантажний літак UPS поблизу аеропорту Луїсвілла: є загиблі

Катастрофа літака у США / © фото з соцмереж

Реклама

Біля міжнародного аеропорту Louisville Muhammad Ali у США сталася авіакатастрофа за участю вантажного літака UPS. Інцидент стався під час зльоту повітряного судна у вівторок ввечері за місцевим часом.

Як повідомляє ABC News, на борту перебували члени екіпажу. Попередньо, кілька людей загинули. Кількість постраждалих уточнюється, рятувальники працюють на місці.

Через аварію та загрозу поширення диму влада оголосила режим shelter-in-place — мешканців закликали залишатися у приміщеннях із зачиненими вікнами. Спочатку обмеження діяло у радіусі 5 миль від місця падіння, згодом — у ширшій зоні на північ від аеропорту до річки Огайо.

Реклама

На місці аварії виникла пожежа, уламки літака розкидані на великій площі. Поліція просить не підходити до району події.

Причини катастрофи встановлюють. Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) та Національна рада з безпеки на транспорті (NTSB) розпочали розслідування. Представники UPS заявили, що співпрацюють з розслідувачами та висловили співчуття родинам загиблих.

Нагадаємо, що у прибережній частині Кенії розбився легкомоторний літак з десятьма туристами, які прямували до заповідника Масаї-Мара..