У США розглядають можливість відправлення додаткових військових радників до України - ЗМІ

Додаткові співробітники підтримуватимуть логістику та нагляд за зброєю, яку США надає Україні.

У США розглядають можливість відправлення додаткових військових радників до посольства в Києві, оскільки РФ "набирає обертів" у війні.

Про це пише Politico.

Речник Пентагону Пет Райдер сказав, що радники не виконуватимуть бойових обов’язків, а скоріше консультуватимуть і підтримуватимуть український уряд і військових.

"Протягом цього конфлікту Міністерство оборони переглядало та коригувало нашу присутність у країні відповідно до змін умов безпеки. Наразі ми розглядаємо можливість відправлення кількох додаткових радників для посилення Управління оборонного співробітництва (ODC) у посольстві", – сказав Райдер.

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Водночас Райдер відмовився обговорювати конкретну кількість персоналу "з міркувань оперативної безпеки та захисту сил".

Також видання пише, що додаткові співробітники підтримуватимуть логістику та нагляд за зброєю, яку США надає Україні, стверджують чотири обізнані джерела видання.

Крім того, новий персонал допомагатиме українським військовим з обслуговуванням озброєння.

Нагадаємо, палата представників США (одна з палат Конгресу, де більшість у республіканців) після понад піврічного блокування військової та фінансової допомоги Україні нарешті схвалила такий потрібний Києву законодавчий пакет на понад 60 мільярдів доларів.

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