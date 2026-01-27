Дональд Трамп / © Associated Press

У Дональда Трампа є серйозні проблеми зі здоров’ям, однак він усе ж може ризикнути і спробувати піти на третій президентський термін.

Таку думку в етері проєкту Світ і ми з Євгеном Магдою на Еспресо висловив експерт ради зовнішньої політики Українська призма Олександр Краєв.

«На жаль, він може ризикнути і піти на третій президентський термін», — зазначив експерт.

Говорячи про стан здоров’я публічних осіб, Краєв наголосив, що для політиків такого рівня приватності фактично не існує.

«Якщо ви не хочете, щоб хтось копався у ваших медичних картках, не ставайте президентом Сполучених Штатів або просто не йдіть у публічну сферу. В публічній сфері вже все — ви відкрита книга», — сказав він.

За словами експерта, у Трампа спостерігається низка ознак, які можуть свідчити про проблеми зі здоров’ям.

«У Трампа дійсно проблеми. Всі кажуть і про цю руку, яка може свідчити про проблеми кровоносної системи. Всі кажуть про пухлі ноги, про те, що він починає заговорюватися», — зазначив Краєв.

Він додав, що ці фактори вже впливають на ефективність виконання президентських обов’язків.

«Він ще більше починає повторюватись, він засинає, при чому засинає кожні 40 хвилин під час великих засідань. Без засуджень, без ейджизму, але це заважає виконувати його повноваження вже просто з точки зору ефективності», — наголосив експерт.

Олександр Краєв також звернув увагу на активізацію юридичної дискусії навколо можливого третього терміну Трампа у США.

«Мене дуже хвилює його риторика і риторика його юристів, бо ладно Трамп, але юристи, які розбираються в законодавстві», — сказав він.

За словами експерта, деякі з них уже запускають у публічний простір небезпечні аргументи.

«Вони кажуть: він же не програв вибори 20-го року. А отже, Байден їх вкрав. Але якщо навіть Байден їх вкрав, то по суті президентом був Дональд Джей Трамп», — пояснив Краєв.

Далі, за його словами, робиться висновок про нібито втрату чинності обмеження на два терміни.

«А значить, по суті, прецедентне право вступає в дію. Норма про два терміни не діє, бо народ сказав своє слово», — зазначив експерт.

Він наголосив, що раніше подібні заяви сприймалися як маргінальні.

«Якщо раніше це були жарти, на які одразу накидалися демократичні медіа, то зараз це пропускається повз вуха. І ось це проблема», — підкреслив Краєв.

Водночас експерт зауважив, що остаточних висновків робити поки що зарано.

«Я не можу чітко сказати, чи піде він на третій термін. Але ця розмова вже починає розкручуватися», — резюмував він.

