У США розкритикували Трампа і заговорили про його кінець

Дональд Трамп

Перший рік перебування Дональда Трампа на посаді президента не приніс очікуваних результатів для міжнародної спільноти. Попри гучні заяви самого політика про досягнення та завершення кількох воєнних конфліктів, глобальна безпекова ситуація залишається напруженою.

Про це заявив громадський діяч і очільник Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус, пише «24 Канал».

З його слів, розчарування політикою Білого дому відчувають не лише іноземні партнери США, а й значна частина американського суспільства. Це може обернутися для Трампа серйозним тиском як з боку Конгресу, так і з боку громадян.

Пінкус нагадав, що під час попередньої каденції Трамп демонстрував активну підтримку Ізраїлю, однак нині підхід адміністрації суттєво змінився.

Саме в цьому, на думку Пінкуса, полягає головна проблема: реальних успіхів немає, а рік президентства можна вважати невдалим.

«Ініціативи Трампа не знаходять підтримки у світі — ані щодо Гренландії, ані у питанні України. Усередині США ці теми активно обговорюють медіа, формуючи дедалі критичнішу громадську думку. Нині рівень підтримки Трампа серед американців становить близько 36% — це переважно його найбільш відданий електорат», — зазначив він.

Пінкус не виключив, що невдовзі можливі масові протести біля Білого дому, які можуть посилитися за участі українських делегацій, здатних донести до американців правду про війну в Україні.

Раніше повідомлялося, що соціологічне опитування в США засвідчило — рівень довіри до Зеленського суттєво вищий, ніж до Трампа. За даними опитування Gallup, рівень чистої благосклонності до українського лідера становить 18%, тоді як у Трампа — мінус 16%.