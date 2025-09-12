- Дата публікації
У США розлючений студент влаштував стрілянину
Нападник відкрив вогонь у гуртожитку. Наразі поліція з’ясовує всі мотиви стрілянини.
У Військово-морській академії США сталась стрілянина, декілька людей отримали поранення.
Про це повідомляє Fox News.
Наразі відомо, що в гуртожитку академії у місті Аннаполіс (штат Меріленд) озброєний чоловік відкрив вогонь. За попередніми даними, нападник — розлючений через відрахування студент, який прийшов мститися з рушницею.
Внаслідок стрілянини кілька людей отримали поранення. Слідчі працюють над встановленням мотиву та обставин інциденту.
Нагадаємо, у США щонайменше троє неповнолітніх дістали вогнепальні поранення. Це сталося внаслідок стрілянини в Evergreen High School у місті Евергін.