У США розлючений студент влаштував стрілянину

Поліція на місці злочин / © Associated Press

У Військово-морській академії США сталась стрілянина, декілька людей отримали поранення.

Про це повідомляє Fox News.

Наразі відомо, що в гуртожитку академії у місті Аннаполіс (штат Меріленд) озброєний чоловік відкрив вогонь. За попередніми даними, нападник — розлючений через відрахування студент, який прийшов мститися з рушницею.

Внаслідок стрілянини кілька людей отримали поранення. Слідчі працюють над встановленням мотиву та обставин інциденту.

Нагадаємо, у США щонайменше троє неповнолітніх дістали вогнепальні поранення. Це сталося внаслідок стрілянини в Evergreen High School у місті Евергін.