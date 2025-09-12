ТСН у соціальних мережах

Світ
162
1 хв

У США розлючений студент влаштував стрілянину

Нападник відкрив вогонь у гуртожитку. Наразі поліція з’ясовує всі мотиви стрілянини.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Поліція на місці злочину

Поліція на місці злочин / © Associated Press

У Військово-морській академії США сталась стрілянина, декілька людей отримали поранення.

Про це повідомляє Fox News.

Наразі відомо, що в гуртожитку академії у місті Аннаполіс (штат Меріленд) озброєний чоловік відкрив вогонь. За попередніми даними, нападник — розлючений через відрахування студент, який прийшов мститися з рушницею.

Внаслідок стрілянини кілька людей отримали поранення. Слідчі працюють над встановленням мотиву та обставин інциденту.

Нагадаємо, у США щонайменше троє неповнолітніх дістали вогнепальні поранення. Це сталося внаслідок стрілянини в Evergreen High School у місті Евергін.

