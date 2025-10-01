У США розпочався шатдаун: уряд призупинив роботу

Федеральний уряд офіційно припинив роботу / © Associated Press

Реклама

Конгрес пропустив встановлений опівночі термін подання заявок на фінансування, що призвело до першої зупинки роботи уряду США за майже сім років — і третьої за президентства Дональда Трампа.

Про це пише Bloomberg.

На цей період держустановам заборонено витрачати гроші, більшість держслужбовців відправляють у неоплачувані відпустки, а ті, чий функціонал вважається критично важливим працюватимуть без зарплати.

Реклама

«А все через те, що республіканці та демократи не змогли домовитися щодо фінансування охорони здоров’я та використовують цей момент для впливу на результати проміжних виборів 2026 року», — додає видання.

Сенатори залишили Капітолій ввечері, 30 вересня, у стані глибокої невизначеності щодо того, скільки може тривати шатдаун.

Нагадаємо, остання спроба зустрічі між президентом Дональдом Трампом і лідерами демократів у Конгресі не принесла прогресу. Навпаки — обидві сторони ще глибше закопалися у свої позиції.

«Думаю, ми рухаємося до шатдауну, бо демократи не хочуть вчинити правильно», — сказав віцепрезидент Джей Ді Венс журналістам після зустрічі в Білому домі.

Реклама

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер заявив, що між його партією і Білим домом все ще існують «дуже великі розбіжності».

Позиції лише загострилися в понеділок увечері після того, як Трамп опублікував відео, створене за допомогою ШІ, яке висміювало керівництво демократів.

Керівник бюджету Білого дому Расс Воут нещодавно розіслав меморандум із поясненням того, як адміністрація Трампа використає зупинку для нових довгострокових скорочень федеральних витрат і чисельності державних службовців.