У США розпочався суд над Мадуро: що загрожує колишньому диктатору

Колишній президент Венесуели Ніколас Мадуро / © Associated Press

Реклама

У четвер, 26 березня, у США розпочався судовий процес у справі поваленого президента Венесуели Ніколаса Мадуро, якого звинувачують, зокрема, у наркотероризмі. Покарання за цей злочин передбачає щонайменше 20 років позбавлення волі, що вдвічі перевищує мінімальне покарання за звичайний обіг наркотиків.

Про це повідомляє Reuters.

Закон про наркотероризм було створено, щоб боротися з наркоторговцями, які фінансують діяльність, яку Сполучені Штати вважають терористичною. Відтоді 83 особам, включаючи Мадуро, було пред’явлено звинувачення у його порушенні.

Реклама

Експрезиденту Венесуели також висунуто три інші звинувачення, зокрема змову з метою імпорту кокаїну.

Мадуро звинувачують в керівництві змовою, в рамках якої посадовці його уряду допомагали перевозити кокаїн через Венесуелу у співпраці з наркоторговцями, включаючи Революційні збройні сили Колумбії (FARC), які США вважали терористичною організацією з 1997 по 2021 рік.

Мадуро та інші звинувачені посадовці завжди заперечували будь-які правопорушення, стверджуючи, що звинувачення США є частиною «імперіалістичної змови» з метою заподіяння шкоди Венесуелі.

Щоб засудити експрезидента Венесуели, прокурори повинні довести, що він знав, що наркоторгівля, якій він нібито сприяв, призвела до фінансової вигоди для групи, яка займалася діяльністю, яку Сполучені Штати вважали терористичною, навіть якщо в нього були інші цілі.

Реклама

Головним викликом для прокурорів у справі Мадуро буде переконати присяжних, що докази, отримані від свідків-інсайдерів, достовірно встановлюють зв’язок між ймовірними злочинами, пов’язаними з наркотиками, та тероризмом.

Нагадаємо, президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину захопили 3 січня під час спецоперації США в Каракасі.