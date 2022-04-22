У США розпочинається суд над експрезидентом Гондурасу: у чому його звинувачують

У США розпочинається суд над експрезидентом Гондурасу: у чому його звинувачують

Колишнього главу держави затримали за підозрою в контрабанді сотень тисяч кілограм кокаїну.

У п'ятницю, 22 квітня, колишній президент Гондурасу Хуан Орландо Ернандес, термін повноважень якого минув у січні 2022 року, вперше постане перед судом у США за звинувачення в торгівлі наркотиками та зберіганні вогнепальної зброї.

Про це повідомили у міністерстві юстиції США.

За версією слідства, політик з 2004 по 2022 рік брав участь у злочинній змові для ввезення "сотень тисяч кілограмів кокаїну" в США, отримуючи при цьому "мільйони доларів" за залучення органів влади та силових структур для допомоги наркокартелям у Гондурасі, Мексиці та інших країнах.

Придбані незаконним шляхом кошти експрезидент витрачав на "особисте збагачення, фінансування своїх політичних кампаній та фальсифікацію виборів".

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Хуан Орландо Ернандес двічі обіймав найвищу державну посаду, його президентський термін закінчився наприкінці січня поточного року.

У середині лютого експрезидента затримали і взяли під варту в столиці Гондурасу Тегусігальпе. Через місяць суд дозволив видати його США. Процедуру його екстрадиції було проведено напередодні, 21 квітня.

Ернандес продовжує наполягати, що він не винен. Якщо його вину буде визнано, експрезиденту може загрожувати від кількох десятків років позбавлення волі до довічного ув'язнення.

Минулого року в США засудили до довічного ув'язнення за наркоторгівлю Хуана Антоніо Ернандеса - брата колишнього президента.

Нагадаємо, раніше президент Ізраїлю Ісаак Герцог помилував ув'язненого українця, який заявив про бажання полетіти додому і захищати свою країну від російських загарбників. Чоловіка 2017 року посадили майже на сім років за контрабанду наркотиків.

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