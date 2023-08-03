У США розповіли, чи застосують 5 статтю НАТО через білоруські гелікоптери у Польщі

У Вашингтоні сподіваються, що всі країни поважатимуть повітряний простір інших держав.

Наразі у НАТО не обговорюють можливе застосування 5 статті Альянсу через інцидент з білоруськими гелікоптерами, які залетіли на територію Польщі.

Про це під час брифінгу заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

Він зазначив, що у Вашингтоні сподіваються, що всі країни поважатимуть повітряний простір інших держав. У цьому контексті Сполучені Штати будуть серйозно ставитись щодо безпеки у зоні НАТО.

Речник Держдепартаменту заявив, що його країна поки чітко не визначила, чи був інцидент з білоруськими гелікоптерами навмисною провокацією, наразі оцінок чекають від влади Польщі.

"Я не збираюся випереджати будь-які заяви, які можуть бути зроблені нами чи будь-якою іншою країною НАТО. Існує процес, в рамках якого країни НАТО можуть застосувати статтю 5. На даному етапі ми цього не робили", - наголосив Міллер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Міністерстві закордонних справ Польщі відреагували на те, що білоруські гелікоптери перетнули повітряний простір країни. Відомство викликало білоруського дипломата через інцидент.

Крім того, ми раніше інформували, що у Білорусі бойовики угруповання "Вагнер" ведуть активні будівельні роботи, зокрема зводять укріплення на території полігону "Репіще" поблизу Осиповичів Могильовської області Білорусі.

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