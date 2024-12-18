У США розповіли, на скільки вистачить Україні допомоги від адміністрації Байдена

Інформаціїї про те, яка сума залишилася в розпорядженні уряду з масштабного пакету військової допомоги Україні – немає.

У Сполучених Штатах Америки вважають, що той обсяг військової допомоги, яку надає адміністрація президента США Джо Байдена, має забезпечити потреби України до кінця 2025 року.

Про це повідомив 17 грудня на пресбрифінгу речник Держдепу США Метью Міллер.

"Ми вважаємо, що ресурси, які ми вже надали їм, і які ми відправимо їм до завершення роботи цієї адміністрації, забезпечують їх озброєнням та матеріалами, необхідними для боротьби до кінця 2025 року", – зазначив речник.

Щодо конкретики про відсоток уже наданої військової допомоги та того, що ще залишилося передати, Міллер порадив звернутися до Міністерства оборони США.

"Що стосується того, скільки з цього вже вивезено і скільки залишилося, то це, очевидно, скорочення чисельності Пентагону або його запасів. Я б скерував вас до них, щоб відповісти на це запитання", – підсумував дипломат.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки зараз не мають підтверджень щодо перекидання нових підрозділів з Північної Кореї в Росію, однак не виключають такої можливості.

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