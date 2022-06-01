У США розповіли, як далеко ракетні системи HIMARS битимуть по окупантах в Україні

У США розповіли, як далеко ракетні системи HIMARS битимуть по окупантах в Україні

В адміністрації США підтвердили, що Сполучені Штати нададуть Україні високомобільні артилерійські ракетні системи американського виробництва, відомі як HIMARS.

За словами чиновників, HIMARS буде оснащено боєприпасами, які дозволять Україні запускати ракети на відстані близько 80 кілометрів.

Про це пише CNN.

Зазначається, що це значно менше за максимальну дальність дії систем, яка становить близько 300 кілометрів, але набагато більше, ніж все, що було надіслано Україні до сьогодні. Наприклад, гаубиці M777, які США надіслали Україні минулого місяця, показали значне збільшення дальності та потужності в порівнянні з попередніми системами, але навіть вони досягли дальності близько 25 кілометрів.

Новий пакет безпекової допомоги, який обіцяють офіційно оголосити 1 червня, також включатиме радари повітряного спостереження, додаткову протитанкову зброю Javelin, протиброньове озброєння, артилерійські снаряди, гелікоптери, тактичну техніку та запчастини для допомоги українцям.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський зазначив, що далекобійне озброєння потрібні країні для захисту своїх територій, на які цинічно напала РФ і варварськи нищить їх, а не для атаки по російських регіонах.

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