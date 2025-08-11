- Дата публікації
У США розповіли, коли відмовляться від політики введення мит
Голова Мінфіну США Скотт Бессент заявив, що мита на імпорт можуть зменшитися, якщо у країни покращиться торговельний баланс.
Мита США на імпорт з інших країн можуть зменшитися, якщо торговельний дисбаланс покращиться.
Про це міністр фінансів США Скотт Бессент сказав в інтерв’ю Nikkei.
«З часом мита мають стати кубиком льоду, що тане. Якщо виробництво повернеться до США, нам доведеться менше імпортувати. Таким чином, ми відновимо баланс», — зазначив він.
Бессент також торкнувся теми переговорів з країнами, які ще не уклали торговельних угод із Вашингтоном. На його думку, ці переговори можуть завершитися до кінця жовтня.
Видання наголошує, що перемовини з Китаєм мають для США першорядне значення.
Міністр визнав, що працювати з Китаєм складно.
«У цієї країни неринкова економіка. Ми вважаємо, що більша частина продукції виробляється нижче собівартості. Це програма створення робочих місць. У них є цілі щодо працевлаштування, є цілі з виробництва, а не з рентабельності», — пояснив Бессент.
Він підкреслив, що тарифна політика — це інструмент збільшення податкових надходжень і захисту американської промисловості.
Міністр додав, що президент США Дональд Трамп також використовує тарифи як елемент зовнішньополітичних переговорів.
Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп підписав указ, який передбачає додаткове 25% мито на товари з Індії.
Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити мита на всі товари з Казахстану.