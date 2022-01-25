У США розробили новий пакет санкцій проти Росії, спрямований на обмеження експорту сировини та зброї

У США розробили новий пакет санкцій проти Росії, спрямований на обмеження експорту сировини та зброї

Росія є найбільшим у світі постачальником сировини, тому нові санкції завдадуть їй "серйозних економічних наслідків".

США готують новий пакет санкцій проти Російської Федерації, якщо вона наважиться вторгнутися на територію України. Фінансові обмеження будуть спрямовані на обмеження експорту російської сировини та збройний експорт.

Про це повідомляє німецьке видання Bild, посилаючись на інформацію, яку держсекретар США Ентоні Блінкен надав під час візиту до Берліна.

Як пише видання, санкції під час візиту до Німеччини розробив голова Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) Вільям Бернс.

Відповідно до нового пакету санкцій, хочуть:

перекрити російські торгові шляхи по всьому світу;

заблокувати постачання сировини з Росії;

різко скоротити персонал російських посольств у західних країнах.

Зазначається, оскільки Росія є найбільшим в світі постачальником сировини, США і Захід хочуть завдати РФ "серйозних економічних наслідків". Зокрема, повідомляється, від цих обмежень економічні збитки для Росії складуть до 50 мільярдів доларів.

Нагадаємо, раніше конгресмен-республіканець Джим Бенкс представив новий проєкт санкцій щодо Росії через її агресію проти України. У переліку - посадовці, силовики та кремлівські пропагандисти. Зокрема, речник російського президента Дмитро Пєсков, прем'єр-міністр Михайло Мішустін, мер Москви Сергій Собянін, міністр охорони здоров'я Михайло Мурашко, журналіст Володимир Соловйов.

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