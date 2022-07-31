У США розробляють критерії щодо визнання Росії спонсоркою тероризму

Конгрес США розробляє критерії щодо визнання Росії державою-спонсоркою тероризму.
Однак, за словами офіційної представниці Держдепартаменту США Андреа Калан, це не надто вплине на санкції, які вже запроваджені проти РФ.
Про це Калан сказала в ефірі телемарафону.
"Коли йдеться про спонсорування тероризму - існують критерії. Нам потрібно встановити ці критерії, щоб назвати країну спонсором тероризму. Наш Конгрес встановить ці критерії", - заявила офіційна представниця Держдепу США.
Проте Калан зазначила, що визнання Росії спонсоркою тероризму фактично не посилить санкції проти неї.
"Тому, що ті ж санкції, найсильніші санкції, які вже існують, вони схожі на ті санкції, які застосовуються, коли країна визначається спонсором тероризму" - пояснила Калан.
Зазначимо, адміністрація Байдена обережно ставиться до визнання, попри рішучі заклики Конгресу та прохання України. Американські сенатори одноголосно схвалили резолюцію, яка закликає Державний департамент США визнати Росію державою-спонсоркою тероризму. Однак державний секретар Ентоні Блінкен не впевнений у цьому рішенні.
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