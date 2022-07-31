У США розробляють критерії щодо визнання Росії спонсоркою тероризму

Однак, за словами офіційної представниці Держдепартаменту США Андреа Калан, це не надто вплине на санкції, які вже запроваджені проти РФ.

Про це Калан сказала в ефірі телемарафону.

"Коли йдеться про спонсорування тероризму - існують критерії. Нам потрібно встановити ці критерії, щоб назвати країну спонсором тероризму. Наш Конгрес встановить ці критерії", - заявила офіційна представниця Держдепу США.

Проте Калан зазначила, що визнання Росії спонсоркою тероризму фактично не посилить санкції проти неї.

"Тому, що ті ж санкції, найсильніші санкції, які вже існують, вони схожі на ті санкції, які застосовуються, коли країна визначається спонсором тероризму" - пояснила Калан.

Зазначимо, адміністрація Байдена обережно ставиться до визнання, попри рішучі заклики Конгресу та прохання України. Американські сенатори одноголосно схвалили резолюцію, яка закликає Державний департамент США визнати Росію державою-спонсоркою тероризму. Однак державний секретар Ентоні Блінкен не впевнений у цьому рішенні.

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