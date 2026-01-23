НЛО

Уже цього року уряд США може оприлюднити справжні докази іншопланетної активності. До такого кроку американську владу можуть спонукати свідчення поінформованих осіб, політичний тиск та оновлені закони.

Про це пише Mirror.

Співрозмовники видання стверджують, що кількість військових та співробітників розвідки, готових дати публічні свідчення, досягла рівня, за якого збереження таємності може виявитися неможливим.

Крім того, Закон про національну оборону на 2026 фінансовий рік вимагає проведення нових брифінгів щодо інцидентів з НЛО, починаючи з 2004 року, та розслідування того, чи не були важливі матеріали надмірно засекречені чи приховані від Конгресу.

Головним чинником, який може прискорити оприлюднення цієї інформації називають документальний фільм «Епоха розкриття інформації» (Disclosure), в якому розповідається про 34 чинних та колишніх співробітників уряду, армії та розвідки США, які викрили багаторічну операцію з приховування інформації.

За словами режисера Дена Фараха, цей фільм зміцнив давнє прагнення президента Дональда Трампа розсекретити те, що відомо владі про незрозумілі повітряні явища.

У згаданому фільмі фігурує держсекретар Марко Рубіо, який повідомив про «неодноразові випадки, коли щось діяло в повітряному просторі над закритими ядерними об’єктами». Політик також стверджував, що президенти «діяли, виходячи з необхідності знати» про подібні інциденти.

Колишній аналітик Банку Англії Хелен Маккоу застерегла від непередбачуваних наслідків від оприлюднення цієї інформації.

«Уряд Сполучених Штатів, схоже, перебуває на півдорозі до розсекречення та розкриття інформації про існування технологічно розвиненого нелюдського розуму, відповідального за невідомі аномальні явища. Можливо, нам доведеться визнати існування сили чи розуму, який перевершує будь-який уряд», — наголосила вона.

Маккоу не виключає, що розкриття даних про НЛО може спричинити онтологічний шок, тобто глибоке потрясіння, викликане раптовим крахом звичних уявлень про реальність, ідентичність або устрій світу.

Нагадаємо, у пустелі Невада поблизу надсекретної Зони 51 зафіксували появу загадкового трикутного об’єкта, схожого з формою на трикутні чипси Dorito. Одночасно з цим радіосканери перехопили дивні шифровані коди військових про «пиво та снеки».