У США розкрито справу про зникнення жінки / © Associated Press

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У США розкрито одну з найдовших справ про зникнення безвісти жінки. За 62 роки після зникнення поліція виявила живою Одрі Бакеберг, яка залишила чоловіка та дітей.

Про це повідомляє The Guardian.

Історія почалася 7 липня 1962 року, коли 20-річна Одрі Бакеберг залишила свій дім у місті Рідсбург, штат Вісконсин.

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Вона сказала родині, що йде на роботу за грошима, однак замість цього вирушила в подорож автостопом у супроводі 14-річної няні своїх дітей.

Коли Бакеберг від’їхала від дому на 650 км, няня злякалася та повернулася додому. Одрі відмовилася їхати назад. Востаннє її бачили на автобусній зупинці.

Одрі вийшла заміж у 15 років. Її шлюб з Рональдом Бакебергом був нещасливим. Незадовго до зникнення жінка подала заяву до поліції на свого чоловіка, в якій стверджувала, що той її бив та погрожував вбити.

Слідчі не знайшли жодних зачіпок, аби відшукати зниклу.

Згодом зникнення Одрі Бакеберг стало великою загадкою для поліції.

Справу неодноразово переглядали та врешті закрили. На початку 2024 року місцевий детектив Ісаак Гансон переглядав нерозкриті справи округу та натрапив на справу Бакеберг. Він опитав родичів та друзів, а потім вирішив спробувати новий підхід.

Гансон виявив обліковий запис родички зниклої на сайті для генеалогічних досліджень через ДНК. Через записи про населення та документи він вийшов на адресу, де могла проживати жінка. Він отримав номер помешкання та передав його місцевому шерифу. Гансон розповів, що за 10 хвилин після цього отримав дзвінок від Одрі Бакеберг та розмовляв з нею 45 хвилин. Жінка виявилася живою та здоровою, проживши більшість життя під іншим ім’ям.

Як зазначив детектив, 82-річна Одрі не шкодувала про свій вибір.

«Подальше розслідування показало, що зникнення пані Бакеберг сталося за її власним бажанням, а не внаслідок будь-якої злочинної діяльності чи нечесної гри», — заявили в офісі шерифа.

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