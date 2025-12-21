ТСН у соціальних мережах

У США рибалка спіймав окуня, який може побити світовий рекорд

Американець виловив рибу, яка перевершила показники десятиліть.

Рибалка

Рибалка / © Associated Press

У США у прибережних водах північної Каліфорнії зафіксовано ймовірний світовий рекорд. 26-річний Брендан Волш виловив помаранчевого морського окуня (Canary rockfish) вагою понад 4,6 кілограма, що перевищує показники, які трималися десятиліттями.

Про це пише видання Associated Press.

Риболовля в окрузі Мендосіно починалася як звичайний вихід у море. Брендан Волш разом із батьком уже збиралися повертатися до порту через негоду та холодний дощ. Проте в останній момент вони вирішили перевірити одну з глибоководних точок неподалік від Альбіона. Саме там на гачок потрапив екземпляр, який сам рибалка назвав «неймовірною випадковістю».

Згідно з даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), цей вид риб зазвичай важить близько 1,4 кг. Рідкісні особини досягають 4,5 кг. Улов Волша офіційно заважив 4,65 кг (10,25 фунта).

  • Довжина риби: 68 сантиметрів.

  • Попередній рекорд штату: 4,08 кг (встановлений у листопаді минулого року).

  • Чинний світовий рекорд: 4,53 кг (зафіксований IGFA у 1986 році).

Процедура верифікації рекорду вже розпочата. Представники Департаменту рибного господарства та дикої природи Каліфорнії оглянули улов і підписали необхідні папери для підтвердження виду. Також подано заявку до Міжнародної асоціації ігрового рибальства (IGFA) у Флориді для оновлення світового рейтингу.

За словами Волша, успіх став результатом поєднання досвіду та чистої вдачі, адже зазвичай риба такого виду в цих водах значно менша та виснаженіша.

Поки бюрократичні механізми опрацьовують заявку на рекорд, родина рибалки вже відсвяткувала подію. Мати Брендана приготувала гігантського окуня на вечерю, обсмаживши його у вершковому маслі з часником. Рибалка зазначив, що смакові якості потенційного «чемпіона» виявилися на висоті.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Польщі рибалки встановили новий світовий рекорд, спіймавши гігантського сома завдовжки 2 м 92 см.

