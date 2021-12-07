У США сантехнік знайшов у стіні церкви тисячі пакетів із грошима

У 2014 році у церкві сталася крадіжка.

В американському місті Х'юстон, штат Техас, сантехнік знайшов у церковній стіні тисячі пакетів із грошима.

Про це повідомляє KPRC-TV.

Інцидент стався в євангельській церкві Лейквуд — одній із найбільших релігійних установ у світі, яку відвідують понад 50 тисяч осіб на тиждень.

У 2014 році в церкві сталася крадіжка, після якої зникли близько 200 тисяч доларів готівкою та 400 тисяч доларів у чеках. Хоча за інформацію про викрадачів оголосили нагороду, що становила 25 тисяч доларів, злочин досі не розкрито.

У листопаді 2021 року під час ремонту у стіні одного з туалетів церкви виявили близько трьох тисяч пакетів із грошима та чеками.

"Я прибрав теплоізоляцію і з-під неї випали близько 500 пакетів", - розповів сантехнік в ефірі радіостанції 100.3 The Bull.

Як гроші опинилися в туалеті і чи пов'язана знахідка з крадіжкою, що відбулася сім років тому, поки не встановлено.

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Раніше стало відомо, що Управління з податкових та митних зборів Її Величності (HMRC) помилково переказало на рахунок жінки Хелен Пітерс 775 тисяч фунтів стерлінгів.

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