У США сантехнік знайшов у стіні церкви тисячі пакетів із грошима

У 2014 році у церкві сталася крадіжка.
В американському місті Х'юстон, штат Техас, сантехнік знайшов у церковній стіні тисячі пакетів із грошима.
Про це повідомляє KPRC-TV.
Інцидент стався в євангельській церкві Лейквуд — одній із найбільших релігійних установ у світі, яку відвідують понад 50 тисяч осіб на тиждень.
У 2014 році в церкві сталася крадіжка, після якої зникли близько 200 тисяч доларів готівкою та 400 тисяч доларів у чеках. Хоча за інформацію про викрадачів оголосили нагороду, що становила 25 тисяч доларів, злочин досі не розкрито.
У листопаді 2021 року під час ремонту у стіні одного з туалетів церкви виявили близько трьох тисяч пакетів із грошима та чеками.
"Я прибрав теплоізоляцію і з-під неї випали близько 500 пакетів", - розповів сантехнік в ефірі радіостанції 100.3 The Bull.
Як гроші опинилися в туалеті і чи пов'язана знахідка з крадіжкою, що відбулася сім років тому, поки не встановлено.
Раніше стало відомо, що Управління з податкових та митних зборів Її Величності (HMRC) помилково переказало на рахунок жінки Хелен Пітерс 775 тисяч фунтів стерлінгів.
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