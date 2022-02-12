У США серед ночі напав з ножем на сплячих родичів: шестеро з них у лікарні

У США серед ночі напав з ножем на сплячих родичів: шестеро з них у лікарні

Нападника затримала поліція.

У США у Філадельфії серед ночі чоловік з ножем напав на своїх родичів, коли ті спали. Шестеро осіб отримали поранення.

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Про це повідомляє 6abc.com.

У штаті Філадельфія в США сталася різанина. 29-річний чоловік напав серед ночі з ножем на своїх родичів. О 4 ранку поліція отримала повідомлення про те, що на 3000 кварталі Норт-Фронт-стріт у Кенсінгтоні кілька людей отримали ножові поранення.

Коли копи прибули на місце, вони виявили загалом шістьох жертв у віці від 26 до 57 років. Поранені перебували у трьох спальнях на другому поверсі будинку.

За словами правоохоронців, на стінах, підлозі та дверях була кров, а двері в одну спальню були збиті з петель.

На другому поверсі поліція знайшла два закривавлені ножі з 7-дюймовими лезами.

"Один з ножів, це весь металевий, зламаний, що свідчить про те, наскільки жорстоко ці люди були поранені", – сказав представник поліції.

Потерпілі змогли описати підозрюваного поліцейським. Його знайшли за три квартали.

"Ця людина також була в крові. Його обличчя, одяг і насправді були порізи на внутрішній стороні рук", - зазначили у поліції.

Підозрюваного взяли під варту та доставлено до лікарні для лікування рук.

Поліція досі з’ясовує мотив.

Нагадаємо, що місті Подільськ Одеської області тяжкі ножові поранення отримав чоловік, який прийшов до знайомих залагодити сімейний конфлікт.

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