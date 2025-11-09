У США виник колапс у сфері авіаперевезень через шатдаун

Шатдаун у США / © Associated Press

Авіакомпанії США скасували близько тисячі внутрішніх рейсів після початку шатдауну, який паралізував роботу Федерального управління цивільної авіації (FAA).

Про це повідомляє Associated Press.

Згідно з інформацією видання, наступного тижня кількість скасованих польотів може зрости, особливо у найзавантаженіших аеропортах країни. Це пов’язано з наказом FAA, ухваленим після того, як сотні авіадиспетчерів звільнилися через відсутність зарплати протягом майже місяця.

Пасажири повідомляють про скасування рейсів у останню хвилину та величезні черги на перевірку безпеки в понад 40 аеропортах США, зокрема в Атланті, Далласі, Денвері та Шарлотті (штат Північна Кароліна).

Попри складну ситуацію, авіакомпанії прогнозують лише часткові затримки у вихідні й запевняють, що міжнародні рейси поки не постраждають.

Міністр транспорту США Шон Даффі попередив, що якщо зупинка уряду затягнеться, ситуація різко погіршиться.

«Якщо локдаун триватиме довше, ще більше диспетчерів звільняться через відсутність уже другої поспіль зарплати. У такому разі кількість скасованих рейсів може зрости з 10% до 15% і навіть до 20%», — зазначив він.

Фахівці наголошують, що це найбільша криза в американській авіації за останні роки, яка загрожує спричинити ланцюгові перебої в роботі аеропортів та транспортної логістики країни.

Раніше повідомлялося, що уряд США ризикує втратити можливість виплачувати зарплати військовослужбовцям вже з другої половини листопада, якщо шатдаун продовжиться.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп звинуватив Демократичну партію у тому, що вони навмисно блокують фінансування програми продовольчої допомоги SNAP під час урядового шатдауну.