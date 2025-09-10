У США снайпер поранив одного із соратників Трампа

Чарлі Кірк / © Associated Press

Американського політичного праворадикального активіста Чарлі Кірка, якого неодноразово наводив як приклад лідера і борця президент Дональд Трамп, поранив снайпер під час його виступу в університеті Юти.

Про це повідомляє NBC News.

Постріл пролунав приблизно через 20 хвилин після початку заходу, на який був запрошений засновник консервативної молодіжної активістської організації Turning Point USA Чарлі Кірк. Це повинен був бути вечір для молоді, присвячений консервативним цінностям.

У соціальних мережах поширюються відео, на яких видно момент, коли лунає постріл.

Чарлі Кірк сидів у наметі з логотипом «American Comeback Tour» і відсахнувся, коли в нього влучила куля. Видно, що на його шиї виступила кров, а натовп навколо почав панікувати і розбігатися.

Повідомляється, що пораненого політичного активіста госпіталізували, а стрільця, який перебував у сусідній будівлі затримали.

За словами очевидців, затриманий був літнім чоловіком із сивим волоссям.

Замах на Чарлі Кірка засудили політики з обох політичних таборів — як республіканці, так і демократи.

Президент США Дональд Трамп на своїй сторінці у соціальній мережі Truth Social написав: «Ми всі повинні молитися за Чарлі Кірка, якого підстрелили. Чудовий хлопець від початку до кінця».

Хто такий Чарлі Кірк

Чарлі Клірк — затятий прихильник президента Дональда Трампа та близький союзник багатьох осіб з його оточення. Він виступив на президентському з’їзді 2024 року лише через кілька днів після замаху на Трампа.

Президент Дональд Трамп часто схвально відгукувався про Кірка, зокрема неодноразово під час передвиборчої кампанії минулого року, відзначаючи його неймовірне лідерство і особливий талант.

