У США сьомого дня пошуків зросла кількість жертв обвалу поблизу Маямі: що відомо

Доля 147 людей залишається невідомою. Рятувальники не втрачають надії знайти живих.

Кількість жертв обвалення 12-поверхівки поблизу Маямі сьомого дня пошуків зросла до 16. Ще 147 людей досі вважаються зниклими безвісти.

Про це у середу, 30 червня, повідомила пані мер округу Маямі-Дейд Даніелла Лівайн Кава, пише CNN.

"Ми витягли тіла ще чотирьох жертв. Число загиблих становить 16", - зазначила очільниця округу. Особи усіх загиблих встановили.

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Глава пожежної служби Маямі-Дейд Алан Комінскі зауважив, що пошуково-рятувальна операція все ще триває.

"Ми працюємо з собаками. Ми використовуємо (...) гідролокатори, відеообладнання, щоб пройти певні ділянки... Через тип обвалення дуже важко зрушити будь-яку з великих бетонних плит. Вони руйнуються, коли ми намагаємося їх переміщати", - поділився Комінскі.

Тим часом у Білому домі анонсували поїздку президента США Джо Байдена до місця інциденту. Американський очільник прибуде до Серфсайду в четвер, 1 липня, щоб зустітися з родинами загиблих і подякувати рятувальникам.

Зауважимо, що 12-поверхівку Champlain Towers South побудували у 1981 році поблизу узбережжя в містечку Серфсайд в окрузі Маямі-Дейд. Будівля завалилася в ніч проти 24 червня.

Пошуки під завалами тривають цілодобово, на місці інциденту позмінно працюють понад чотири сотні рятувальників. Зазначається, що будь-який невірний крок може загрожувати не лише рятувальникам, але й тим, хто міг вижити.

Серед оголошених зниклими безвісти, які в момент інциденту, найімовірніше, перебували у будівлі, є громадяни щонайменше дев'яти країн, зокрема зі США, Росії, Ізраїлю і шести латиноамериканських держав.

Нагадаємо, що командир ізраїльського національного рятувального загону Голан Вач не втрачає надії знайти під завалами живих. "До одного тижня у мене є тверда надія, що ми когось знайдемо", - наголосив він.

Мешканців 12-поверхового будинку попереджали про пошкодження будівлі ще у квітні. ЗМІ оприлюднили копію листа, який президент Житлової асоціації надіслав ще навесні. Відомо, що конструкція будівлі мала серйозні структурні пошкодження і потребувала інтенсивного ремонту.

Новини світу: в Маямі триває пошукова операція на місці обвалу житлового будинку

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