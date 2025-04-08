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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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У США сподіваються, що Тегеран відмовиться від своєї ядерної програми: міністр енергетики повідомив деталі

Якщо Іран не дійде до ядерної угоди, санкції посилять.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
У США сподіваються, що Тегеран відмовиться від своєї ядерної програми: міністр енергетики повідомив деталі

США можуть посилити санкції проти Ірану / © Getty Images

Якщо Іран не дійде до угоди щодо ядерної програми з президентом США Дональдом Трампом, то проти Тегерана посилять санкції.

Про це сказав міністр енергетики Кріс Райт в інтерв’ю CNBC.

«Я, безумовно, чекаю на дуже жорсткі санкції проти Ірану і сподіваюся, що вони змусять його відмовитися від своєї ядерної програми», — заявив Кріс Райт.

Раніше в Reuters повідомили, що 9 квітня Райт вирушить у турне трьома країнами Близького Сходу, зокрема й Саудівською Аравією. Закордонна поїздка триватиме майже два тижні.

Нагадаємо, Іран виступив проти прямих перемовин зі США щодо своєї ядерної програми, але заявив про готовність до непрямого діалогу за посередництва Оману.

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