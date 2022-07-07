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У США спостерігали незвичайний “зелений шторм”: фото та відео

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© соцмережі
© соцмережі
© соцмережі
© соцмережі
© соцмережі

В американському штаті Південна Дакота захмарене небо раптово набуло незвичайного кольору під час вечірньої грози з блискавками.

Мешканці американського штату Південна Дакота були вражені тим, як під час сильної грози надвечірнє небо, яке спершу мало звичайний блакитний відтінок раптово змінило свій колір на зелений.

Очевидці опублікували в соцмережах фото та відео дивного природного явища.

Метеорологи пояснюють це дивне природне явище тим, що шторм відбувався у вечірню пору. Саме багряні промені сонця, яке заходило, додали до звичайного синього кольору неба такий відтінок. 

“Світло під високою грозовою хмарою виглядає блакитним через розсіювання краплями води. Коли ж синє світло зустрічається із червоним світлом призахідного сонця, воно виглядає зеленим, тому під час деяких гроз з’являється такий зеленуватий відтінок”, - пояснив виданню Upi метеоролог AccuWeather Ісаак Лонглі.

Нагадаємо, раніше багатьох спостерігачів за космосом у Новій Зеландії заінтригувало таємниче спіральне явище, яке світилося блакитним світлом і виднілося у вечірньому небі.

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