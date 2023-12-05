У США сталась подвійна масова стрілянина, яка встановила "рекорд" в країні, – серед жертв дитина

У США на вихідних сталася 37-а і 38-а стрілянини за цей рік, під час яких було вбито чотири або більше людей. Це найбільша кількість масових вбивств за рік від 2006 року. Минулорічні 36 – були попереднім "рекордом".

Про це пише The Washington Post.

У неділю, 3 грудня, менш ніж за 90 хвилин два дзвінки до служби 911 призвели поліцію в Техасі та Вашингтоні до двох масових вбивств, які підштовхнули країну до жахливої віхи.

Так, у Далласі 21-річний чоловік, який мав носити електронний браслет на нозі через попередні звинувачення в нападі з обтяжувальними обставинами, увійшов до будинку і застрелив п’ятьох людей, зокрема маленьку дитину.

За словами поліції, він утік на викраденій машині, але потім застрелився, коли за ним гналися патрульні.

У передмісті Ванкувера, штат Вашингтон, загинули п'ятеро членів родини. На думку заступників шерифа, це були вбивства-самогубства.

Як і більшість масових вбивств, останні сталися не в громадських місцях, а в приватних будинках.

У США масові вбивства зросли 2019 року, проте пізніше знизилися – протягом першого року пандемії коронавірусу. У міру того як життя людей після Covid-19 поступово нормалізувалося, частота вбивст знову збільшилась.

"Зростання масової стрілянини зумовлене багатьма факторами, але перш за все, через легкий доступ до вогнепальної зброї", - сказав Томас Абт, директор-засновник Центру вивчення та практики зменшення насильства та доцент-дослідник Університету Меріленда.

За даними Центру з контролю та профілактики захворювань, 2022 року у США від вогнепальних поранень померло понад 48 000 людей, що в середньому становить приблизно 132 смерті на день. Понад половина з них – самогубства.

У США 2023 рік почався з семи масових вбивств зі зброєю в січні.

Перший стався одразу після Нового року в Еноху, штат Юта. Поліція 4 січня виявила тіла 42-річного чоловіка, його дружини, п’ятьох дітей віком від 4 до 17 років і матері його дружини, усі вони були застрелені в голову. Як повідомила поліція повідомила, у передсмертній записці чоловік звинуватив свою дружину в проблемах сім’ї.

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Цього року найбільша кількість масових вбивств сталася в приватних будинках або притулках. Так, 19 були скоєні людьми, які вбили членів власних сімей. Щонайменше у трьох інших стрілянинах, зокрема у Далласі, сусіди вбивали сусідів.

Найбільш смертоносна стрілянина 2023 року сталася 25 жовтня в Льюїстоні, штат Мен, коли армійський резервіст, який мав психіатричні проблеми, відкрив стрілянину в боулінгу та барі, де проходив щотижневий турнір. Він убив 18 людей і поранив 13. Після дводенного розшуку поліція знайшла його тіло в трейлері. Ймовірно, чоловік помер від вогнепального поранення в результаті самогубства.

Нагадаємо, наприкінці листопада у США чоловік влаштував стрілянину в супермаркеті Walmart, внаслідок чого були поранені четверо людей.

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