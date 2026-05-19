У США сталася стрілянина в мечеті: є загиблі

Поліція / © Reuters

Реклама

У США сталася смертельна стрілянина в Ісламському центрі Сан-Дієго — найбільшій мечеті округу.

Про це пише PBS

За даними поліції, загинули троє чоловіків, серед них охоронець мечеті. Ще двоє підозрюваних, які, за інформацією правоохоронців, відкрили вогонь, були знайдені мертвими неподалік.

Реклама

Інцидент стався 18 травня. Поліція отримала повідомлення про активного стрільця близько полудня за місцевим часом. На місце прибули десятки правоохоронців, район оточили.

Очільник поліції Сан-Дієго Скотт Вол заявив, що слідчі розглядають напад як злочин на ґрунті ненависті. За даними ЗМІ, у машині підозрюваних виявили антиісламські написи. Відомо, що нападниками були двоє підлітків віком 17 і 19 років.

У мечеті також працює школа, однак дітей вдалося евакуювати, вони не постраждали. Влада Каліфорнії та місцеві посадовці вже засудили напад.

Нагадаємо, що раніше у Києві чоловік влаштував стрілянину з вікна власної квартири: чим це завершилось.

Реклама

Новини партнерів