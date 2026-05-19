У США сталася стрілянина в мечеті: є загиблі
У Сан-Дієго сталася стрілянина в Ісламському центрі, внаслідок якої загинули щонайменше троє людей. Поліція заявила, що напад розглядають як можливий злочин на ґрунті ненависті.
У США сталася смертельна стрілянина в Ісламському центрі Сан-Дієго — найбільшій мечеті округу.
Про це пише PBS
За даними поліції, загинули троє чоловіків, серед них охоронець мечеті. Ще двоє підозрюваних, які, за інформацією правоохоронців, відкрили вогонь, були знайдені мертвими неподалік.
Інцидент стався 18 травня. Поліція отримала повідомлення про активного стрільця близько полудня за місцевим часом. На місце прибули десятки правоохоронців, район оточили.
Очільник поліції Сан-Дієго Скотт Вол заявив, що слідчі розглядають напад як злочин на ґрунті ненависті. За даними ЗМІ, у машині підозрюваних виявили антиісламські написи. Відомо, що нападниками були двоє підлітків віком 17 і 19 років.
У мечеті також працює школа, однак дітей вдалося евакуювати, вони не постраждали. Влада Каліфорнії та місцеві посадовці вже засудили напад.
