- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 44
- Час на прочитання
- 1 хв
У США сталася стрілянина в ресторані швидкого харчування: є загиблий і поранені
Стрілянина в ресторані Chick-fil-A у США: є загиблий і шестеро поранених.
У штаті Нью-Джерсі сталася стрілянина в ресторані мережі Chick-fil-A, внаслідок якої загинула щонайменше одна людина, ще шестеро отримали поранення.
Про це інформує ABC News.
Інцидент трапився ввечері 11 квітня в місті Юніон-Тауншип близько 21:00 за місцевим часом. На місце події прибули правоохоронці, які виявили сімох постраждалих. Одного з них медики врятувати не змогли, інші отримали травми, що не загрожують життю.
За попередніми даними, напад не був випадковим. Слідство припускає, що стрілянина могла бути пов’язана з конфліктом або кримінальними розбірками, а загиблий, ймовірно, був ціллю нападників.
Очевидці розповідають, що кілька озброєних людей у масках увірвалися до закладу та відкрили вогонь. Люди в паніці вибігали з приміщення, а частину персоналу довелося тимчасово заблокувати всередині під час роботи поліції.
Наразі підозрюваних не затримано. Правоохоронці зазначають, що загрози для населення більше немає, однак розслідування триває.
Нагадаємо, що раніше у США сталася стрілянина біля синагоги: поліція проводила операцію із визволення заручників.
Поліція Балтимора застрелила озброєного чоловіка під час визволення заручників біля синагоги.