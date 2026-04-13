У США сталася стрілянина в ресторані швидкого харчування: є загиблий і поранені

Поліція США / © Associated Press

У штаті Нью-Джерсі сталася стрілянина в ресторані мережі Chick-fil-A, внаслідок якої загинула щонайменше одна людина, ще шестеро отримали поранення.

Про це інформує ABC News.

Інцидент трапився ввечері 11 квітня в місті Юніон-Тауншип близько 21:00 за місцевим часом. На місце події прибули правоохоронці, які виявили сімох постраждалих. Одного з них медики врятувати не змогли, інші отримали травми, що не загрожують життю.

За попередніми даними, напад не був випадковим. Слідство припускає, що стрілянина могла бути пов’язана з конфліктом або кримінальними розбірками, а загиблий, ймовірно, був ціллю нападників.

Очевидці розповідають, що кілька озброєних людей у масках увірвалися до закладу та відкрили вогонь. Люди в паніці вибігали з приміщення, а частину персоналу довелося тимчасово заблокувати всередині під час роботи поліції.

Наразі підозрюваних не затримано. Правоохоронці зазначають, що загрози для населення більше немає, однак розслідування триває.

