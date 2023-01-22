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У США сталася стрілянина: повідомляють про 10 загиблих (фото)

У США сталася стрілянина: повідомляють про 10 загиблих (фото)

Фото: Associated Press

Хто вчинив злочин - наразі невідомо.

В Лос-Анджелесі, під час святкування китайського Нового року, сталася масова стрілянина. За попередніми даними, щонайменше десять осіб загинули.

Про це повідомляє ВВС.

На місце події прибула поліція. Подробиці трагедії наразі не розголошують.Також невідомо, чи був затриманий підозрюваний.

© Associated Press
Фото: Associated Press

Очевидець розповів Los Angeles Times, що троє людей забігли до його ресторану і сказали йому замкнути двері, оскільки поруч перебував чоловік з автоматом.

Щорічний фестиваль Нового року за місячним календарем — це подія, яка  збирає  понад 100 000 відвідувачів.

Нагадаємо, у США 10-річний хлопчик зі штату Пенсільванія випадково вбив свого старшого брата, застреливши його з рушниці.

Стрілянина в торговельному центрі – в Копенгагені 22-річний хлопець вбив 3 людей

Стрілянина в торговельному центрі – в Копенгагені 22-річний хлопець вбив 3 людей

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