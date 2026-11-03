У США стартували вирішальні вибори: коли чекати на перші результати та хто лідирує

Конгрес США / © Associated Press

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У вівторок, 3 листопада, у США розпочалися проміжні вибори до Конгресу, які визначать, яка партія контролюватиме законодавчу владу протягом останніх двох років президентства Дональда Трампа. Перші виборчі дільниці закриються уже сьогодні ввечері за американським часом.

Про це повідомляє CNN.

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У кількох штатах американці вже почали голосувати. До них приєдналися мільйони виборців, які скористалися можливістю дострокового волевиявлення.

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Коли будуть перші результати виборів у США

За інформацією CNN, перші виборчі дільниці закриються 3 листопада о 18:00 за східним часом США — це 01:00 4 листопада за київським часом.

Після закриття дільниць розпочнеться підбиття підсумків голосування. Водночас точний час оголошення перших результатів наразі не названо.

Хто лідирує перед виборами

Згідно з опитуванням CNN, Демократична партія випереджає республіканців на 9 відсоткових пунктів у загальнонаціональному рейтингу кандидатів до Конгресу.

Крім того, результати опитувань NYT/Siena свідчать про перевагу демократів у п’яти ключових перегонах до Сенату.

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Водночас Республіканська партія намагається зберегти контроль над Конгресом. Зокрема, республіканці провели масштабний перегляд меж виборчих округів, а також борються за місця в Сенаті у штатах, які традиційно підтримують Дональда Трампа.

Результати голосування визначать розподіл сил у Конгресі США, а отже, й політичні можливості адміністрації Трампа протягом наступних двох років.

Вибори у США: чому Трамп ризикує втратити контроль над Конгресом

Зазначимо, що проміжні вибори до Конгресу США традиційно вважають своєрідним референдумом щодо політики чинного президента. Дональд Трамп підійшов до голосування з низькими рейтингами схвалення — від 30% до 36% залежно від опитування.

Однією з головних причин невдоволення американців стало зростання вартості життя. За наведеними даними, від початку другого президентства Трампа дизельне пальне здорожчало на 73%, бензин — на 39%, продукти харчування — на 3,5%, а оренда житла — на 5%. Водночас 80% опитаних пов’язують економічні труднощі з війною США проти Ірану.

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Неоднозначно американці оцінюють і зовнішню політику Білого дому. Зокрема, 58% респондентів не схвалюють позицію адміністрації щодо війни Росії проти України, а 61% виступають проти закупівлі російської нафти та дизеля, доки триває війна.

Напередодні виборів опитування показували підтримку демократів на рівні 53%, республіканців — 44%. Водночас результати в ключових штатах залишаються невизначеними, а соціологи застерігають від передчасних висновків.

Сам Трамп уже заявив, що в разі переходу Конгресу під контроль демократів може стати «містером вето», блокуючи їхні законодавчі ініціативи. Результати виборів матимуть значення і для подальшої політики Вашингтона щодо України.

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