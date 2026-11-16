JPMorgan / © Reuters

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У США тисячі клієнтів великих банків повідомили про проблеми з доступом до онлайн-рахунків та проведенням платежів. Технічний збій у JPMorgan Chase вплинув на транзакції між фінансовими установами. У банку запевняють, що йдеться не про кібератаку.

Про це повідомляють Associated Press та New York Post.

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У понеділок, 16 листопада, клієнти Chase, Bank of America, Capital One та Wells Fargo почали скаржитися на перебої в роботі банківських застосунків. Деякі користувачі не могли переглянути баланс рахунків або здійснити перекази.

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За даними Downdetector, зафіксовано понад 3300 повідомлень про проблеми з Chase та близько 1400 повідомлень щодо Bank of America і Wells Fargo разом.

Частина клієнтів Chase отримала попередження: «Деякі послуги недоступні. Ми працюємо над усуненням проблеми. Будь ласка, спробуйте пізніше».

Що відомо про причини збою

У Chase підтвердили технічні проблеми, проте наголосили, що вони не пов'язані з кібератакою.

«Через технічну несправність деякі транзакції виконуються довше, ніж зазвичай, але клієнти, як і раніше, мають доступ до своїх рахунків і коштів. Ми працюємо над усуненням цієї проблеми якомога швидше», — заявив представник банку.

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За даними Associated Press, проблеми переважно стосуються клієнтів Chase та користувачів інших банків, які намагаються здійснити операції з ним.

Зокрема, в US Bank повідомили, що власні системи установи не постраждали. Водночас клієнти можуть зіткнутися із затримками переказів через платіжний сервіс Zelle.

У самій Zelle запевнили, що їхня платіжна мережа працює у звичайному режимі, а проблеми з проведенням окремих операцій можуть виникати на рівні банків-партнерів.

Точну причину технічної несправності Chase поки не назвали.

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У США вже сталися масштабні технічні збої

Проблеми в банківській системі виникли через кілька днів після інших масштабних збоїв у США.

Зокрема, у п'ятницю технічна несправність Microsoft порушила роботу Outlook, Teams та ШІ-помічника Copilot.

Крім того, протягом вихідних збій у Федеральному управлінні цивільної авіації США (FAA) призвів до тимчасового призупинення авіарейсів по всій країні.

Водночас підтверджених даних про зв'язок цих інцидентів зі збоями в банках немає.

Масштабний авіазбій у США: понад 11 тисяч рейсів постраждали

Нагадаємо, у США третій день тривали масштабні перебої в авіасполученні після загальнонаціональної зупинки вильотів 13 листопада. За даними Reuters, авіакомпанії скасували близько 2100 рейсів, ще 9400 затримали. Загалом збій зачепив понад 11 500 польотів.

Причиною стала технічна несправність у системах Федерального управління цивільної авіації США (FAA). Заборона на зльоти тривала майже п'ять годин і стала найдовшою загальнонаціональною зупинкою авіасполучення від часів терактів 11 вересня 2001 року.

За попередніми даними, проблеми виникли після заміни мережевого обладнання, що призвело до перевантаження маршрутизаторів і перебоїв у передаванні радіолокаційних даних. Доказів кібератаки чи навмисного втручання не виявили, однак остаточну причину несправності ще встановлюють.

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