У США стався теракт: авто протаранило синагогу в Мічигані

Теракт в США / © Associated Press

У штаті Мічиган у США в четвер, 12 березня, стався теракт: автомобіль протаранив будівлю синагоги «Темпл Ізраїль» у містечку Вест-Блумфілд поблизу Детройта. Підозрюваний у нападі загинув.

Про це повідомило видання CNN.

За словами шерифа округу Окленд Майкла Бушара, автомобіль протаранив двері будівлі синагоги та проїхав усередину приміщення. У цьому комплексі також працюють центр раннього розвитку та школа. Після того як транспортний засіб увірвався до будівлі, охоронці, які перебували на місці, відкрили вогонь.

Пізніше підозрюваного знайшли мертвим усередині автомобіля. За попередніми даними, чоловік мав при собі гвинтівку. Крім того, рятувальники виявили в задній частині машини предмети, схожі на значну кількість вибухових речовин. Через це на місці події працювали сапери та спеціальні підрозділи з вибухотехніки.

Міністерство внутрішньої безпеки США ідентифікувало підозрюваного як 41-річного Аймана Мохамада Газалі. Він народився в Лівані, прибув до Сполучених Штатів 2011 року за імміграційною візою, а 2016 року отримав американське громадянство.

Під час нападу автомобіль та частина будівлі загорілися. Аерозйомка показала густий дим, який здіймався над комплексом. За словами шерифа, транспортний засіб повністю заїхав у будівлю, тож масштаб пошкоджень ще оцінюють слідчі.

Один із охоронців був збитий автомобілем і на певний час знепритомнів. Його госпіталізували, однак медики очікують, що він одужає. Також щонайменше 30 правоохоронців із різних служб і щонайменше 8 рятувальників доправили до лікарні. Правоохоронці отруїлися димом, коли зайшли до будівлі, щоб перевірити загрозу та евакуювати людей.

За повідомленням адміністрації, понад 140 учнів і співробітників перебувають у безпеці. Після інциденту місцева влада тимчасово перевела школи району Блумфілд-Гіллз у так званий «безпечний режим».

ФБР і федеральні агенції, зокрема Бюро з контролю за алкоголем, тютюном, вогнепальною зброєю та вибухівкою, долучилися до розслідування. До роботи залучили понад сотню агентів та аналітиків, а також спеціальні підрозділи з протидії вибуховим загрозам.

Шериф округу Окленд повідомив, що правоохоронці розглядають інцидент як можливий цілеспрямований акт насильства проти єврейської громади, однак остаточний мотив поки що не встановлено. Слідчі перевіряють різні версії, зокрема інформацію про можливі особисті мотиви підозрюваного.

Після нападу влада посилила охорону біля єврейських установ у регіоні Вест-Блумфілд. Додаткові патрулі також направили до інших місць релігійного поклоніння.

Про інцидент було поінформовано президента США Дональда Трампа. У Білому домі заявили, що адміністрація стежить за розвитком ситуації, а згодом й сам президент висловив підтримку єврейській громаді Мічигану.

Своєю чергою, ізраїльські посадовці також відреагували на подію. Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар наголосив, що антисемітизму не можна дозволяти проявлятися. Президент Ізраїлю Ісаак Герцог заявив, що підтримує зв’язок із єврейськими лідерами Детройта та висловив солідарність із місцевою громадою.

Нагадаємо, 12 березня СБУ заявила, що запобігла кривавому теракту в самому центрі Рівного. Зловмиснику загрожує тюрма.