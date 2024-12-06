У США стався потужний землетрус: Каліфорнія під загрозою цунамі

У США стався сильний землетрус магнітудою 7,0 балів. Оголошено попередження про цунамі.

Про це повідомляє ВВС.

Землетрус стався на глибині приблизно 10 кілометрів о 10:44 ранку за місцевим часом. За оцінками аналітиків, землетрус у Каліфорнії могли відчути понад 1,3 мільйона осіб.

Після поштовхів Національна служба погоди опублікувала попередження про цунамі, закликавши жителів Каліфорнії відійти від прибережних вод. Метеослужба все ще оцінює висоту та силу хвиль.

"Попередження про цунамі означає, що очікується або вже має місце цунамі, яке може спричинити значне затоплення", — повідомили в Управлінні з надзвичайних ситуацій Каліфорнії.

Такі попередження вказують на можливість небезпечного затоплення прибережних територій та потужних течій, які можуть тривати кілька годин після прибуття першої хвилі.

В USA Today повідомили, що без електроенергії залишились приблизно 10 тисяч споживачів, адже комунальна компанія оцінювала свої газові та електричні системи. Однак вже до 15:30 ця кількість знизилась до 500.

Нагадаємо, раніше еколог Анатолій Павелко повідомив, що війна РФ проти України загрожує землетрусами і повенями. Він прогнозує, що удари з важкого озброєння можуть призвести до руйнування шахт і техногенно зумовлених землетрусів.

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