У США стратили ув'язненого методом розстрілу вперше за 15 років

67-річного Бреда Сігмона з Південної Кароліни стратили методом розстрілу. Це перша така страта у США з 2010 року.

Про це повідомляє агенція Associated Press.

Сігмона засудили за вбивство Девіда і Гледіс Ларків у 2001 році. Чоловік убив їх бейсбольною битою під час спроби викрасти свою колишню дівчину. Після вбивства він викрав її, але жінці вдалося втекти.

Страту 63-річного Річарда Сігмона здійснили троє добровольців-співробітників в'язниці за допомогою гвинтівок. Він був одягнений у чорний комбінезон із капюшоном на голові та білою мішенню з червоним оком на грудях.

Сігмон сам обрав цей метод страти, побоюючись, що електричний стілець "зварить його живцем", а смертельна ін'єкція викличе приплив рідини і крові в його легені і він захлинеться.

Перед в'язницею у Південній Кароліні зібралися протестувальники з плакатами "Будь-яке життя цінне" і "Стратити правосуддя, а не людей".

З 1977 року у США через розстріл стратили лише трьох ув'язнених, і всі ці випадки сталися у штаті Юта. Остання така страта перед розстрілом Сігмона відбулася у 2010 році.

Нагадаємо, у Мюнхені суд виніс вирок росіянинові, який ударами ножа вбив двох українських військовослужбовців.

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