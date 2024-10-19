У США стурбовані небезпечним розвитком війни в Україні: про яку загрозу йдеться

У разі приєднання Північної Кореї до російської агресії США консультуватимуться зі своїми союзниками щодо наслідків цього кроку.

Речник Ради нацбезпеки Сполучених Штатів Шон Саветт назвав небезпечним розвитком війни Росії проти України можливу участь в бойових діях солдатів з Північної Кореї.

Його заяву цитує “Голос Америки”.

За словами Саветта, у разі приєднання Північної Кореї до російської агресії, США консультуватимуться зі своїми союзниками та партнерами щодо наслідків “такого драматичного кроку”.

“Ми не можемо підтвердити, чи ці повідомлення точні, але якщо це правда, це означатиме небезпечний розвиток війни Росії проти України”, – сказав він.

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При цьому речник Ради нацбезпеки зазначив, що такий крок може свідчити “про зростаючий відчай Росії, оскільки вона продовжує зазнавати надзвичайних втрат на полі бою у своїй жорстокій війні проти України”.

“Якщо Росія справді буде змушена звернутися до КНДР за людською силою, це буде ознакою відчаю, а не сили з боку Кремля”, – констатував Саветт.

Нагадаємо, Північна Корея фактично вступає у війну проти України. Окрім постачання Росії ракет, диктаторський режим КНДР відправляє до країни-агресорки робітників для заводів та особовий склад для армії. Це офіційно підтвердили президент України Володимир Зеленський, ГУР та південнокорейська розвідка.

Росія готує північнокорейських військових до війни проти України

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