У США суд призупинив спробу Трампа ліквідувати "Голос Америки"

Трампу заборонили ліквідовувати "Голос Америки" / © Associated Press

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Федеральний суддя США Джей Пол Еткен зупинив рішення адміністрації президента Дональда Трампа на ліквідацію міжнародної компанії-мовника Голос Америки.

Про це повідомляє The New York Times.

У повідомленні вказується, що суддя Еткен виніс відповідне рішення під час слухань за позовом, поданим журналістами Голосу Америки та їхніми профспілками.

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У позові вказується, що рішення американської адміністрації порушують права журналістів, які передбачені першою поправкою до Конституції.

Крім того, окремий позов, поданий директором Голосу Америки Майклом Абрамовицем, теж перебуває на розгляді цього суду.

«Це рішуча перемога свободи преси та Першої поправки (до Конституції США, яка гарантує, зокрема, свободу слова і преси — ред.), а також різкий докір адміністрації (президента Трампа — ред.), яка продемонструвала цілковиту зневагу до принципів, що визначають нашу демократію», — заявив адвокат журналістів Голосу Америка Ендрю Дж. Селлі-молодший.

Раніше повідомлялося, що в адміністрації Трампа розробили план реформування USAID.

Ми раніше інформували, що США більше не фінансують програму пошуку викрадених Росією українських дітей.