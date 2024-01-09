У США судили військового, який шпигував на користь Китаю: якою була “ціна питання”

Офіцер ВМС США засуджений до двох років ув'язнення за передачу секретної військової інформації співробітнику китайської розвідки, повідомило Міністерство юстиції Сполучених Штатів.

Про це пише The Independent.

26-річний Веньхен Чжао з Монтерей-Парку, штат Каліфорнія, отримав щонайменше 14 866 доларів хабаря в обмін на секретну військову інформацію від офіцера китайської розвідки під час своєї служби на військово-морській базі округу Вентура в Порт-Хуенеме.

У жовтні 2023 року він визнав себе винним за одним пунктом звинувачення у “змові з офіцером розвідки та одним пунктом звинувачення в отриманні хабаря”.

У понеділок, 8 січня, Чжао був засуджений до 27 місяців ув'язнення і штрафу в розмірі 5500 доларів.

Чжао передав секретну інформацію, в тому числі плани масштабних морських навчань, оперативні накази, електричні схеми і креслення наземних і повітряних радіолокаційних систем на Окінаві, Японія, серед кількох інших документів.

Читайте провідні новини дня:

“Чжао зрадив свою урочисту присягу захищати свою країну і поставив під загрозу тих, хто служить у збройних силах США”, — заявив помічник генерального прокурора Метью Г. Олсен.

Він додав, що Міністерство юстиції “віддане боротьбі з зусиллями китайського уряду, спрямованими на підрив безпеки нашої країни, і притягнення до відповідальності тих, хто порушує наші закони в рамках цих зусиль”.

Він отримав платежі в рамках 14 транзакцій у період з серпня 2021 року по щонайменше травень 2023 року.

Чжао входив на закриті військові та військово-морські об'єкти “для збору і запису” інформації, заявили в Міністерстві юстиції, додавши, що для передачі інформації він використовував “складні зашифровані методи зв'язку”.

Він знищував докази свого спілкування і приховував свої відносини з китайським шпигуном.

Чжао — громадянин США, який народився в Китаї, а потім іммігрував до США у 2009 році. Він вступив на військово-морський флот через п'ять років після отримання громадянства у 2012 році.

Інший військовослужбовець ВМС США, 22-річний Джинчао Вей, був заарештований приблизно в той самий час, що й Чжао, наприкінці серпня, і звинувачений у шпигунстві на користь китайських агентів. Вея, який служив на штурмовому кораблі USS Essex, звинувачують у передачі китайській розвідці десятків документів, фотографій і відеозаписів, що деталізують операції американських кораблів.

Посольство Китаю у Вашингтоні заявило, що йому не відомі деталі справ Чжао, і звинуватило уряд США в роздуванні справ про шпигунство.

Читайте також: