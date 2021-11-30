У США судитимуть дружину мексиканського наркобарона "Ель Чапо": що загрожує колишній королеві краси

У США судитимуть дружину мексиканського наркобарона "Ель Чапо": що загрожує колишній королеві краси

Її заарештували у лютому цього року, після чого вона погодилася працювати зі слідством.

У США у вівторок розпочнеться суд над дружиною мексиканського наркобарона Хоакіна Гузмана ("Ель Чапо"). Емма Коронель є колишньою американською моделлю та учасницею конкурсів краси.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що 32-річну жінку звинувачують за трьома пунктами: участь у розповсюдженні наркотиків, відмивання грошей та участь у фінансових операціях наркокартелю "Сіналоа". Їй може загрожувати чотири роки ув’язнення.

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"Обвинувачувана здійснила серйозні злочини проти Сполучених Штатів. Враховуючи шкідливі наслідки від наркоторгівлі для всього суспільства, а також серйозні наслідки від вживання кокаїну, героїну, метамфетаміну та марихуани у суспільстві, є важливим, щоб суд призначив покарання, яке стало би прикладом для інших", - заявив федеральний прокурор у цій справі.

Також прокурор попросив суддю Рудольфа Контрераса стягнути з Коронель $1,5 мільйонів штрафу як частину покарання.

Про те, як Ель Чапо став головним наркобароном планети — у нашому матеріалі.

Наркокоролева у кайданках: нещодавно в США затримали дружину наркобарона Ель Чапо

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