У США судять жінку, яка влаштовувала секс-вечірки з алкоголем для 15-річного сина та інших підлітків

У США судять жінку, яка влаштовувала секс-вечірки з алкоголем для 15-річного сина та інших підлітків

Підлітків "нудило, вони не могли стояти і непритомніли", а дівчата піддавалися сексуальному насильству.

В американському штаті Каліфорнія за 39 звинуваченнями судять 47-річну Шеннон О'Коннор. Жінка влаштувала щонайменше пів дюжини "диких секс-вечірок" для 15-річного сина та інших підлітків.

Про це повідомляє Daily Mail.

Зазначається, що в середу, 20 жовтня, жительці штату Айдахо, екстрадованій до округу Санта-Клара, відмовили у заставі. Щодо американки також винесли 15 захисних приписів, заборонивши їй контактувати з потерпілими, зокрема зі своїми синами.

О'Коннор, матір двох дітей, звинувачують в організації масштабних вечірок і невеликих зібрань для неповнолітніх впродовж восьми місяців у період від 2020 року до березня цього року. Заходи відбувалися у її будинку в Лос-Гатосі, а також в Санта-Крусі і на озері Тахо.

Жінка влаштовувала вечірки потай від чоловіка. Підсудна нібито пригощала гостей, зокрема підлітків 14 і 15 років, алкоголем, пропонувала їм презервативи і заохочувала до сексу, змушуючи потім мовчати про розпусту. За даними прокуратури, тінейджери напивалися настільки, що їх "нудило, вони не могли стояти і непритомніли".

Під час однієї з вечірок підсудна нібито зайшла до спальні, щоб поспостерігати за тим, як п'яний підліток мацає 14-річну подругу її сина. Дівчина стверджувала, що їй погрожували поширенням чуток, якщо вона кому-небудь розповість про те, що сталося.

Інші свідки розповіли, що одного разу О'Коннор дала хлопчикові презерватив і заштовхала його до кімнати, в якій лежала п'яна 14-річна дівчинка. Налякана тінейджерка втекла і закрилася у ванній.

Ще один подібний випадок, за словами сторони обвинувачення, закінчився сексуальним насильством. Прокурори також розповіли про випадок, коли америкака дивилася, як хлопчик б'є і штовхає п'яну дівчинку, однак не втрутилася.

У жовтні 2020 року О'Коннор орендувала в Санта-Крусі будинок для святкуваня дня народження. Записи з камер спостереження показали, що підлітків нудило. Тоді власникам було завдано збитків на суму 9 тисяч доларів.

Навіть під час арешту жінки 9 жовтня у її будинку перебували 10 хлопців і двоє дівчат. Загалом О'Коннор пред'явлено 39 звинувачень, зокрема кримінальний злочин щодо дітей, розтління малолітніх, сексуальне насильство і сприяння правопорушенню неповнолітнього. Вона перебуватиме під арештом без права на заставу до наступного судового засідання, призначеного на 17 грудня.

"Ми всі дійсно відчуваємо, що вона являє собою загрозу для суспільства: ми випробували це, наші діти відчули це, і наше співтовариство в небезпеці, поки вона перебуває на свободі", - заявила одна з матерів, які були присутні на звинуваченні.

О'Коннор одружена з Робертом Амаралом, директором по доходах компанії SlashNext, що займається розробкою програмного забезпечення для боротьби з шахрайством.

Жінку також судять за шахрайство на суму понад 120 тисяч доларів внаслідок несанкціонованого списання коштів з кредитних карток компанії Aruba Networks, в якій вона працювала помічницею з адміністративних питань. За словами прокуратури, О'Коннор використовувала карти для оплати поїздок на лімузині, покупки одягу і доставки алкоголю до неї додому.

Раніше у США вагітну 41-річну вчительку заарештували за сексуальні відносини з 15-річним учнем.

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