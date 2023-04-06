У США священників католицької церкви звинувачують у сексуальному насильстві над 600 дітьми

Випадки насильства над дітьми ретельно приховувались, а тривало це все понад 60 років.

У США прокуратура штату Меріленд звинуватила представників католицької церкви в Балтиморі у приховуванні випадків сексуального насильства щодо більш ніж 600 дітей, яке тривало від 1940-х до 2002 року.

Про це повідомляє NBC News із посиланням на звіт прокуратури.

У звіті названо імена більш ніж 150 священників та описано дії, які вони ймовірно вчиняли. Зазначається, що деякі парафії були "базами численних ґвалтівників" - від цього постраждали не менше 600 дітей у період від 1940-х до 2002 року. Наприклад, церква Святого Марка в Катонсвіллі, де, за ствердженням прокуратури, 11 ґвалтівників жили з 1964 по 2004 рік.

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"Знову і знову члени церковної ієрархії рішуче відмовлялися визнавати звинувачення у сексуальному насильстві дітей. Коли заперечувати звинувачення ставало неможливо, церковне керівництво усувало ґвалтівників із приходу чи школи, іноді з обіцянками, що вони більше не контактуватимуть із дітьми. Церковні документи показують, що єпархія була більше стурбована тим, щоб уникнути скандалу, ніж захистом дітей", - ідеться у звіті.

Жертви насильства назвали публікацію звіту "назрілою публічною розплатою". Одна з них, Джин Венер, розповіла NBC News, що у підлітковому віці зазнала насильства з боку священника Джозефа Маскелла, який служив капеланом у католицькій школі, де вона навчалася. За її словами, це траплялося неодноразово, але розповісти про це жінка змогла лише за два десятиліття, на початку 1990-х.

"В деяких парафіях діти десятиліттями зазнавали переслідувань з боку численних ґвалтівників, і духовенство використовувало силу та авторитет служіння, щоб використати довіру дітей та сімей, які перебувають під їхньою опікою", - розповів генеральний прокурор штату Меріленд Ентоні Браун.

Нагадаємо, Генпрокуратура України зафіксувала 171 факт сексуального насильства, яке вчинили російські загарбники на території України. Серед постраждалих є й десятки чоловіків.

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